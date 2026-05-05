「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が4日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。MCの「オズワルド」伊藤俊介（36）に気になる質問をぶつけた。あのちゃんが「伊藤さん前回、レミさんにもらったでしょ『レミパン』（フライパン）。彼女に作ってあげてってレミさんがあげたんだけど別れちゃった」と伊藤と「蛙亭」イワクラの破局について言及。料理愛好家でタレントの平野レミも「なんで別れ