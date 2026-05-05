俳優の山本舞香が５日、インスタグラムで第一子の妊娠を発表した。夫はＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのＨｉｒｏ。山本は「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と投稿。青空の下で小さな小さなスニーカーを掲げる写真をアップした。Ｈｉｒｏはインスタのストーリーで山本のインスタを紹介している。山本とＨｉｒｏは２４年１０月に結婚。Ｈｉｒｏの父は歌手の森進一、兄はＯＮＥＯＫＲＯＣ