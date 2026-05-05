４連勝中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は６日、ホームのプレドでＪ３長野と対戦する。１０年ぶりの５連勝へ、５日は札幌・宮の沢で最終調整した。順調に全メニューを消化した中の一人、ＭＦ田中宏武（２７）は、前節２日のアウェー・Ｊ３岐阜戦で０―０の後半１４分から出場。右サイドバックの位置から中央への積極的な駆け上がりで、同４４分のＭＦ原のゴールとアディショナルタイムにＦＷ大森が挙げた２点に絡み、３―０勝利