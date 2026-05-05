女優の山本舞香（２８）が５日、インスタグラムを更新し、第１子の妊娠を公表した。青空に向けてベビーシューズを掲げた写真を投稿。「第１子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。山本は２０２４年１０月にロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏと結婚している。