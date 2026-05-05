【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの河北麻友子が5月4日、自身のInstagramを更新。韓国の街角でのミニ丈コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】34歳2児の母モデル「骨格からレベル違う」美脚際立つミニ丈韓国コーデ◆河北麻友子、韓国でのプラベショット公開河北は、韓国の国旗の絵文字と水色のハートの絵文字を添えて、韓国でのプライベートショットを複数枚投稿。チェックのミニ丈ワンピースにオーバーサイズの