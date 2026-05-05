【モデルプレス＝2026/05/05】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が5月4日、自身のInstagramを更新。長男、長女それぞれのバースデーパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】57歳天才音楽P「飾り付けも可愛い」お菓子・バルーンで飾り付けた18歳長女の豪華誕生日パーティー◆つんく♂、長男長女それぞれのバースデーケーキなど披露つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です」「と