今日5日午前9時、マリアナ諸島付近で熱帯低気圧(台風のたまご)が発生しました。まだ、台風に発達するか分かりませんが、この周辺の海域は海面水温30℃以上と高く、発達するセンスがあります。また、昨日5月4日は沖縄地方で、3日は奄美地方で梅雨入りとなりましたが、日本列島の南海上には梅雨前線が停滞する見込みです。台風+梅雨前線=は大雨のパターンとなるため、今後の動向に注意が必要です。5日午前9時熱帯低気圧が発生今日5