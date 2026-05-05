【スイス】 消費者物価指数（CPI）（4月）15:30 予想0.4%前回0.2%（前月比) 予想0.7%前回0.3%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス財政収支（3月）15:45 予想N/A前回-321.0億ユーロ 【香港】 実質ＧＤＰ(速報)（2026年 第1四半期）17:30 予想N/A前回1.0%（前期比) 予想3.8%前回3.8%（前年比) 【カナダ】 国際商品貿易（3月）21:30 予想-19.7億カナダドル前回-57.4