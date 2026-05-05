テクニカルポイント豪ドル/ドル、高止まり状態０．７２付近がレジスタンス 0.7247ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7235エンベロープ1%上限（10日間） 0.7165一目均衡表・転換線 0.716310日移動平均 0.7139現値 0.713621日移動平均 0.7092エンベロープ1%下限（10日間） 0.7031一目均衡表・基準線 0.7024ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6991一目均