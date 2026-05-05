【これからの見通し】原油高一服もホルムズ海峡巡る状況は流動的、主要通貨は材料待ちに ドル円相場は、本日はこれまでのところ小動き。レンジは157.15から157.30までにとどまっている。昨日の日本時間12時台のような介入を想起させるような値動きは影を潜めている。市場は介入への警戒感で身動きが取れない状況となりつつあるようだ。 また、中東情勢を反映する原油についても、上昇は一服している。NY原油先物は昨日の