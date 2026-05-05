秋田朝日放送 秋田県男鹿市の広域農道通称「なまはげライン」で５日午後０時半ごろ、車同士が衝突し１台が横転しました。けがをするなどし４人が救急搬送されました。 警察と消防によりますと事故があったのは男鹿市北浦真山の広域農道・通称「なまはげライン」沿いにある「なまはげ直売所」の近くです。 事故直後に現場付近を通りかかったＡＡＢのスタッフの画像では１台の車が横転しているのがわかります。 ５日午