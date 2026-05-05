◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(5日、東京ドーム)ヤクルトのサンタナ選手が、リーグトップに並ぶ第8号ホームランを放ちました。ヤクルトは3点を追う6回表、先頭のサンタナ選手はこの回からマウンドに上がった2番手・船迫大雅投手の4球目、高めのストレートを捉えると、打球はバックスクリーン左に飛び込みました。サンタナ選手は今季のホームラン数を8本に伸ばし、この時点で阪神の佐藤輝明選手や森下翔太選手に並び、リー