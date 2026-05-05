◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(5日、横浜スタジアム)DeNA・成瀬脩人選手がプロ初タイムリーを放ちました。NTT西日本から25年ドラフト5位でDeNAに入団した成瀬選手は「8番・ショート」でスタメン出場。2点を追う4回、2アウト満塁で打席に入りました。ここで広島先発・床田寛樹投手のカットボールを捉えると、打球はセンターオーバーのタイムリー2ベースに。1塁ランナーの山本祐大選手もヘッドスライディングでホームへ生還し、走