フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。以前自宅が近かった人気芸人を明かした。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。平野との関係について「ノラさんとはプライベートで、住んでいる場所が近かった」と説明。「（以前は）女子会をさせていただいたりしました」と交流があったとした。そんな中、平野は「私、結婚前にお会いしてるんですよね」と真麻