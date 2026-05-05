物価高などによる経済的事情で、子どもにスポーツを続けさせられない家庭が増えている。支援団体は、食事や教育に比べて「スポーツはぜいたく」と見られやすく、相談しづらい事情があると指摘。費用や用具を贈る活動も始まっているが、「必要とする人が後を絶たず、追い付かない」とし、体験格差が広がる恐れがあると訴える。「下の子には、スポーツをさせてあげられないかもしれない」。小中高生の3人を育てる福岡市の女性（4