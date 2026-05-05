◇第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東地区選考会(4日、レモンガススタジアム平塚)11月の第58回全日本大学駅伝対校選手権大会の関東地区選考会が4日、レモンガススタジアム平塚で行われ、上位7チームが出場権をつかみました。大会は1〜4組に分かれてそれぞれ各チームの2人ずつ出走。8人の合計タイムの上位7校が本大会出場権を得ます。選考会への出場は、8人の10000mの合計タイム上位20校となります。今年1月の箱根駅伝で10位