滋賀レイクスは5月5日、前田健滋朗ヘッドコーチが契約満了に伴い、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって退任することを発表した。 前田HCは大阪府出身の35歳。トヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、メルボルン・ユナイテッド、秋田ノーザンハピネッツでスカウティングコーチやアシスタントコーチを歴任し、2021－22シーズンに長崎ヴェルカのアソ