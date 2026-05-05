5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで、イースタン・カンファレンス第1シードのデトロイト・ピストンズが、第8シードのオーランド・マジックを116－94で下し、4勝3敗でシリーズを制した。 第7戦から一夜明けた5日。3勝1敗から3連敗でシリーズを落としたマジックがジャマール・モーズリーHC（ヘッド