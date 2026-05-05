◆■ケガ人続出で終盤に6連敗「どうしようもない部分は本当にあった」 5月5日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出記者会見が行われ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを代表して出席した齋藤拓実が取材に応じた。 「毎年毎年チームとして成長していきながら戦っていくシーズンが多かったかなと思うんですけど、今シーズンは本当にドルフィンズの強みとしてディフェンスとリ