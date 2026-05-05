ギラヴァンツ北九州が3日にクラブ公式X(@Giravanz_staff)を更新し、ホームゲームの模様を収めた写真をアップした。北九州は同日にミクニワールドスタジアム北九州で行われたJ2・J3百年構想リーグWEST-B第14節で大分トリニータと対戦し、2-1で勝利。同試合は「ヤマト運輸マッチデー」として開催され、各種イベントが実施された。クラブはその一環として「ヤマト運輸様の制服を着用して、ボールパーソン・担架スタッフに試合サ