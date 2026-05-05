きょう午前、山形県酒田市山谷の山林で身元不明の遺体が発見されました。この山では山菜採りに入った７８歳の男性の行方がおとといからわからなくなっていて、警察は遺体は男性の可能性があるとみて調べを進めています。 警察によりますと遺体が発見されたのは酒田市山谷にある山林です。 この山ではおとといから酒田市北俣に住む農業、久松幸雄さん（７８）の行方が分からなくなっていました。 警察などが捜索活動を続けていた