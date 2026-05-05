画像：最強の緑ショット！ガチャピン×阿部亮平（全3投稿） Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。5月4日のみどりの日にちなんで、メンバーカラー・緑の阿部らしい投稿を行った。 ■阿部亮平「みどりの日でした。懐かしの写真」 阿部は「みどりの日でした。懐かしの写真」というメッセージとともに、ガチャピンとの2ショット写真を公開。 こちらは2025年末に行われた