「中日−阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神の早川太貴投手が四回途中、４安打６失点でＫＯされた。開幕からリリーフで７試合に登板した２年目ウラン。９連戦でローテの谷間で巡った先発チャンスだった。初回、森下の８号ソロで先制したが、二回、ボスラーに同点アーチを献上。さらに三回、先頭・田中の遊撃内野安打から、１死後、カリステに四球を与えると、続く福永の打席ではダブルスチールで揺さぶられた。さらに福