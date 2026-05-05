「楽天−日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが清宮の一発で突き放した。１−０で迎えた五回１死、フルカウントから楽天先発・荘司の真ん中に入る１４９キロの直球を捉え、右翼スタンドに運ぶ７号ソロとした。四回にはカストロのソロで先制。清宮は「かっちゃんに負けじと打ちました！」とコメントした。