２日に東京ドームで行われたボクシングのＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ・井上尚弥ＶＳ中谷潤人でラウンドガールを務めたモデルでタレントの細川愛倫が、４日までにインスタグラムを更新した。細川は歴史的一戦の後、「ラウンドガールデビューしました」と報告。今回は「Ｇタウンで野球観た日」と記し、球場のスタンドから雰囲気一変の私服姿ショットを投稿した。黒いキャップをかぶって、白いニットにグレーの上着をは