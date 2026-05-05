４月からテレビ朝日「スーパーＪチャンネル」の新たな土日キャスターに就任した堂真理子アナウンサーが、ゴールデンウィークに長女、実母の母子３代で過ごしたことを明かした。「母と娘と三人でパフェを食べてきました美味し過ぎました」と水色のブラウスをカーディガンのようにはおった私服姿で、ワッフルつきのフルーツパフェを前に笑顔の写真をアップ。コメント欄には「めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎますね」「堂ちゃん