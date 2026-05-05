元ＮＨＫの中川安奈が４月２９日、ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。テストの成績を上げる中川らしい方法を挙げ、他の出演者から驚かれた。この日は名門大の学生に成績が伸びる勉強法をインタビュー。慶大卒の中川は、自身の勉強法について「勉強するなら恋をせよっていうのがモットー」だと言い出した。他の出演者も訝しそうな表情を浮かべたが、中川は「テストだったら、好きな人と教え合いする口実にもなる