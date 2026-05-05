熊本県が作成した「熊本弁」のハンドブック（同県提供）熊本県で働く外国人技能実習生などに熊本の方言「熊本弁」を知ってもらおうと、県は外国人材向けハンドブックを作成した。日常的に方言を話す地元住民らとのコミュニケーションを助け、熊本への愛着を高めてもらう狙い。ハンドブックは熊本県立大の馬場良二名誉教授（日本語学）が監修。日常会話で使う方言に加え、農業や介護の分野で必要になる言葉を、絵と共に10ページ