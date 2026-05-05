「プロレス・東京女子」（４日、後楽園ホール）元ＳＫＥ４８でプリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希（２７）が、デビュー５周年記念日に遠藤有栖から２度目の防衛に成功した。荒井は２０２１年５・４後楽園でデビュー。勝利後のマイクで「５年経って自分がチャンピオンで後楽園のメインに立って。デビュー戦で戦った有栖ちゃんと、一番ベストな状態で今日迎えられた。５年本当にあっという間でしたけど、荒井はまだま