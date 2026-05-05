米ヒップホップ界のレジェンド、スヌープ・ドッグ（５４）のドジャース・大谷翔平と山本由伸両投手への敬意と愛がさく裂したとＳＮＳで話題を集めている。３日に米・フロリダ州で開催された自動車レースＦ１マイアミグランプリの前夜、スヌープは同イベントを盛り上げるためのスペシャルイベントに登場。ステージに上がったスヌープが着ていたのは、スーツ姿で並んでピースサインをする大谷と山本のツーショット写真がプリント