カニエ・ウェストとキム・カーダシアンの長女で、現在12歳のノース。これまでも過激なファッションで注目を集めてきた彼女が、自身のデビューEP『N0rth4evr』のプロモーションイベントで、鮮やかなブルーヘアにブリーチした眉、さらにアクセサリーで歯を黒く装飾したルックを披露した。【写真】キム・カーダシアン、12歳の娘にコルセットを着せて炎上MailOnlineによると、ロサンゼルスで開催されたComplexポップアップイベント