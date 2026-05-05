お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5日、自身のInstagramを更新。妻・渡辺満里奈との結婚21周年記念日を迎えたということで、当時のものと思われるウエディングフォトを公開した。【写真】渡辺満里奈が着用した上品でかわいらしいドレス名倉と渡辺は2005年に結婚。名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と報告し「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくねいつ