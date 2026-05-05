◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天・平良竜哉内野手（２７）が２試合連続アーチを放った。２点を追う５回１死。細野の外角高め１４９キロ直球を捉えた。打球は逆方向の右翼席へ。２戦連発となる３号ソロで反撃した。平良はＮＴＴ西日本から２２年ドラフト５位で入団。一時は育成落ちも経験したが、昨オフに支配下登録に復帰した。２７歳の苦労人が輝きを放っている。