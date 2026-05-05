◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）中日の土田龍空内野手が、中押しの２号ソロを放った。４―１の４回先頭。阪神・早川の１４３キロを引っ張り、右翼のホームランウィングにアーチをかけた。代打で２ランを放った１日の広島戦（マツダ）以来、自身３試合ぶりの一発に「しっかりスイングできました。引き続き、頑張ります」と笑顔。３勝目を狙う先発・金丸に５点目をプレゼントした。この日は、「７