カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、「こどもの日」について報じた。東京タワーの「鯉（こい）のぼり」として、縁日や３３３メートルのタワーにちなみ、３３３匹のこいのぼりの模様を中継。また、大阪ではプログラミングを競うイベント会場もあり、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ・永岡蓮王は「みなさん楽しそう。今僕２０歳なんです。中学校の時とかにプログラミングとかあったんですけど、高度な