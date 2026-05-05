ＦＭＣＯＣＯＬＯが１か月に２アーティストやテーマをフィーチャーする「ＣＯＣＯＬＯＦＥＡＴＵＲＥ」。豊富なキャリアと実力で第一線を走り続けるアーティスト、レジェンドアーティストの名曲から最新曲まで新旧織り交ぜた幅広い選曲を毎日各番組からお届けする。２０２６年５月に特集するのは、フー・ファイターズとマイケル・ジャクソン。＜１ｓｔＨａｌｆ＞フー・ファイターズグラミー賞受賞１５回、アルバム総セ