井上が3-0判定で中谷撃破2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”を現地で観戦した日本人王者は、抱いた既視感の正体を明かした。両者が心技体の全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。5万5000人が埋めた東京ドーム。各界の著名人が姿を見せる中、WBA世界