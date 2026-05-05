◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、３戦ぶりの一発を放った。カストロの先制弾で１点リードの５回１死、フルカウントから楽天先発・荘司の甘く入ってきた１４９キロ真っすぐを捉えた。リードを広げる右越え７号ソロに「打ったのはストレートです。かっちゃん（カストロ）に負けじと打ちました」とコメントした。