敵地アストロズ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦に先発登板し、6回3失点8奪三振で3勝目を挙げた。初回にはいきなり危険なシーンがあり、ファンも冷や汗をかいた。打線の援護もあり、6回3失点で今季3勝目を挙げた山本。初回、先頭打者コレアとの対戦で、危険なシーンがあった。2球で追い込んだ後、速球でコレアを二ゴロに打ち取ったが、折れたバットがマウンドに飛んできた。山