◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４＝ＮＴＴ西日本）がプロ初打点を挙げた。「８番・遊撃」でスタメン出場。０―２の４回２死満塁。床田の２球目を中越えに３点二塁打を放ち、逆転に成功。二塁上で両手を突き上げ喜んだ。東海大菅生から東海大に進み、ＮＴＴ西日本から２５年ドラフト５位で入団。この日がプロ２度目のスタメン出場で、これが２安打目だった。