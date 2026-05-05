◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・早川太貴投手が、今季初先発で４回途中６失点ＫＯを食らった。１点リードの２回にボスラーに同点ソロを浴び、３回は１死満塁から村松に走者一掃三塁打で勝ち越しを許した。４回には先頭・土田のソロで５点目を奪われ、続く田中に四球を与えたところで交代が告げられた。３回０／３で６３球を投げ、４安打３四球で６失点（自責５）という内容だった。昨年９