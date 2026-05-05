ブンデスリーガの試合で右鎖骨骨折の重傷を負ったフライブルクの日本代表ＭＦ鈴木唯人が５日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を通じ、「大丈夫！やるよ！！」とメッセージを発信した。鈴木唯は、３日のホーム、ウォルフスブルク戦で相手選手からのタックルで右肩付近を痛め、後半３６分に交代。クラブからは４日、右鎖骨の骨折と診断され、手術を受けたことが発表されていた。ドイツ専門誌キッカーが「彼のＷ杯の