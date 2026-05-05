演歌歌手の丘みどり（41）が5日、自身のインスタグラムを更新。こどもの日にちなみ、幼少期の貴重な写真を公開した。丘は「こどもの日丘みどり４歳初ディズニーランド」と記し、4歳の頃という秘蔵ショットを公開。ミニーマウスのぬいぐるみを手に満面の笑みを浮かべる幼少期の様子を疲労した。この投稿には「かわよ」「目が今と変わらずクリクリで可愛いですね」「みどりちゃん可愛い」などのコメントが寄せられていた。