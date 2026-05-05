法的拘束力なし、あくまでも「協力」の呼びかけ一般道や高速道路にはさまざまな道路標識が設置されていますが、そのなかには「静かに」と書かれた看板も存在します。 【完全再現!?】これがかつて道路標識だった「静かに」です（画像）では、走行中にこの看板を見かけた場合、ドライバーはどのように対応すればよいのでしょうか。ある道路管理者によると、この「静かに」の看板は、医療施設や学校、住宅地などが集中するエリ