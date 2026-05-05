韓国のコーヒーチェーン「マンモスコーヒー」が、日本進出して久しい。2025年1月、東京の虎ノ門に初出店した後、東京駅や神谷町など4店舗を展開する。コーヒー（アメリカーノ）の価格は、Sサイズ190円、Mサイズ250円、Lサイズ400円。他のコーヒーチェーンなどと比べると、とても安い。東京駅以外はオフィス街にあり、土日祝が定休日となっている。そのマンモスコーヒーは、韓国がもちろん本場。2012年にソウルの弘大（ホンデ）で創