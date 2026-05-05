海の向こうに熊本の天草を望む、築95年の古民家宿。 コンセプトは「自分を休ませる場所」です。 癒しのひとときを提供します。 ※詳しくは動画をご覧ください 今年2月、南島原市南有馬町にオープンした古民家宿「accorde」。 宿を開いた、長崎市出身の本多 文代さんはおととし12月、空き家バンクで見つけたこの物件の景色や環境に魅了され、夫婦で南島原市に移住しました。