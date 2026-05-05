北アルプスの奥穂高岳で中国籍とみられる男性2人が遭難し、1人がヘリコプターで救助されました。 【写真を見る】北アルプスの奥穂高岳で中国籍とみられる2人遭難 1人救助 もう1人は意識なく救助困難 標高3163ｍの｢ジャンダルム｣ 岐阜･高山市 警察によりますとおととい午後4時過ぎ、岐阜県高山市の奥穂高岳で東京都に住む中国籍とみられる22歳の男性から、「天候不良で動けない」と山荘に通報がありました。 標高3163ｍの｢