大気に舞う微細なプラスチック破片は地球温暖化に憂慮すべき影響をもたらす可能性がある/Peter Dazeley/Getty Images（CNN）米ハワイとカリフォルニアの間の北太平洋には、テキサス州の倍以上の広さにプラスチックごみが渦巻く「太平洋ごみベルト」が存在する。プラスチックの破片はお互いにぶつかり合い、風で空中に舞い上がるほど微細な粒子へと分解される。新たな研究によると、大気中に分散したこれらの粒子は、私たち全員が関