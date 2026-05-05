5日は絶好の行楽日和に。これまでの一日の天気を振り返ります。■5日は広い範囲で晴れこいのぼりも青空を泳ぐ5日（火）こどもの日は、広い範囲で行楽日和になりました。北海道から九州にかけてはが日差しがたっぷり届いて、こいのぼりも青空の下で気持ちよく泳いだ所が多かったのではないでしょうか。ナイロン製のこいのぼりは、風速7メートル前後で元気に泳ぐと言われていますが、5日は北日本を中心に風が強まりました。最大瞬