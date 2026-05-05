SHINHWA（神話）のキム・ドンワンが、独自のAI活用方法を明かして話題を呼んでいる。SNSでの発言がたびたび物議を醸してきた彼の対策に、注目が集まっている。【画像】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護の過去キム・ドンワンは5月4日、自身のSNSを更新し、「最近は文章をアップする前に必ずAIと相談している。文章の整理や非文のチェック、さらには論争に発展する可能性も確認している」と、対話型AIを活用していることを公表した。